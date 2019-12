Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

In einem historischen Schritt hat das US-Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump eingeleitet. Die Abgeordneten stimmten mit klarer Mehrheit für beide Anklagepunkte in der Ukraine-Affäre: Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses. Es ist das erst dritte sogenannte Impeachment gegen einen US-Präsidenten in der Geschichte - und für Trump ein historischer Makel. Der Republikaner warf den Demokraten vor, seinen Wahlsieg von 2016 "annullieren" zu wollen. Während die Demokraten mehrheitlich für die Anklageerhebung stimmten, votierten Trumps Republikaner mehrheitlich dagegen. Eine Amtsenthebung muss Trump gleichwohl kaum fürchten: Der Impeachment-Prozess selbst wird im Senat geführt. Weil Trumps Republikaner dort eine Mehrheit haben, gilt es als so gut wie ausgeschlossen, dass der Präsident seines Amtes enthoben wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

12:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresabschlussgespräch der Marke VW

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:00 Handelsbilanz November PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,389 Mrd CHF - FR 08:45 Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: 99 zuvor: 100 - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: -3,5 Punkte zuvor: -3,9 Punkte - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 227.000 zuvor: 252.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Dezember PROGNOSE: 8,0 zuvor: 10,4 14:30 Leistungsbilanz 3Q PROGNOSE: -121,90 Mrd USD zuvor: -128,19 Mrd USD 16:00 Verkauf bestehender Häuser November PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm 16:00 Index der Frühindikatoren November PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.227,50 -0,01 S&P-500-Future 3.195,25 -0,01 Nikkei-225 23.864,85 -0,29 Schanghai-Composite 3.013,33 -0,12 +/- Ticks Bund -Future 171,53% -5 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.222,16 -0,49 DAX-Future 13.228,00 -0,43 XDAX 13.228,48 -0,42 MDAX 28.192,36 -0,37 TecDAX 3.032,44 -0,93 EuroStoxx50 3.739,00 -0,17 Stoxx50 3.382,11 -0,07 Dow-Jones 28.239,28 -0,10 S&P-500-Index 3.191,14 -0,04 Nasdaq-Comp. 8.827,74 0,05 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,58% -57

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem weiteren impulsarmen Handelstag vor Weihnachten rechnen Händler. Der Tag dürfte im Zeichen der Diskussion um das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump stehen. Hier hat sich wie erwartet ein tiefer Graben in den USA entlang der Parteilinien gezeigt. Dazu stehen die europäischen Börsen bereits im Bann des Großen Verfalltages an den Terminbörsen am Freitag und dem Jahresende. Daher dürften weiter vor allem Umschichtungen und Portfolioanpassungen das Geschäft prägen - so wie am Vortag, als Aufstockungen bei defensiven Aktien die Indizes vor einem größeren Rutsch ins Minus bewahrt hatten. Nachrichtlich im Fokus stehen vor allem die Rentenmärkte mit zahlreichen Sitzungen von Notenbanken, unter anderem von Bank of England, Riksbank und Norges Bank. Die Bank of Japan hat am Morgen ihre bisherige Geldpolitik bestätigt.

Rückblick: Leichter - Ein über den Erwartungen ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex stützte Aktien nicht. Die Fusion der beiden Autokonzerne PSA (plus 1,4 Prozent) und Fiat Chrysler (unverändert) ist beschlossene Sache. Die Unternehmen haben eine bindende Fusionsvereinbarung unterzeichnet. Zudem legten Volvo und Isuzu ihr Lkw-Geschäft zusammen, für die Aktie von Volvo ging es um 3,6 Prozent nach oben. Belastend für Deutsche Post (minus 1,2 Prozent) und andere Logistiker in Europa sahen Händler den gesenkten Gewinnausblick von FedEx. Bang & Olufsen brachen um 16,4 Prozent ein. Das Vorweihnachtsgeschäft ist nicht rund gelaufen. Der Konzern senkte daher die Jahresprognose. Bertelsmann wird den Verlag Penguin Random House komplett übernehmen. Der britische Konzern Pearson verkauft seinen 25-Prozentanteil für 675 Millionen US-Dollar an das Gütersloher Medienunternehmen. Pearson stiegen um 1,7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Jungheinrich brachen nach einer Gewinnwarnung für 2020 um 25,1 Prozent ein. Schlecht kam auch die Prognose für 2020 von RIB Software an. Die Aktie verlore 6,5 Prozent. Nach Zahlenausweis und einer angehobenen Prognose ging es für Südzucker um 0,5 Prozent nach oben. Der angekündigte Verkauf der Anzeigenportale Autoscout24, Financescout24 und Finanzcheck ist unter Dach und Fach. 2,892 Milliarden Euro zahlt Hellman & Friedman der Scout24 AG (minus 0,2 Prozent) - Anleger hatten auf etwas mehr gehofft. Für Ad Pepper ging es um 7,6 Prozent nach oben. Aufsichtsrat und Aktionär Michael Oschmann hatte Aktien zugekauft. Er hält momentan laut Unternehmensseite 2,1 Prozent an dem Unternehmen.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Handel verlief nach Angaben aus dem Handel ruhig. Im DAX gab es keine nennenswerten Bewegungen. So reagierte auch die Vonovia-Aktie nicht auf die Nachricht, dass der Immobilienkonzern die restlichen Aktionäre der schwedischen Hembla herausdrängen will. Lebhafter ging es bei Nebenwerten zu. Die Aktie des Online-Lotteriebetreibers Zeal Networks sprang um 7 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen seine EBITDA-Prognose erhöht hatte. Euromicron wurden 35 Prozent höher getaxt. Hier kam die Bestellung eines Sanierungsvorstands gut an.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Die US-Börsen haben ihre Rekordjagd fortgesetzt, wenngleich die Gewinne im späteren Verlauf bröckelten. Gestützt wurde der Markt von den in den vergangenen Tagen veröffentlichten Konjunkturdaten, die Rezessionsängste gelindert hatten. Das Teil-Handelsabkommen zwischen USA und China gab den Kursen dagegen kaum noch Impulse. Das anstehende Votum des Repräsentantenhauses für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump war nach Meinung von Analysten für die Finanzmärkte kein zentrales Thema. Für die Anleger berge es kaum Risiken. Unter den Einzelwerten rutschten Fedex nach einer Gewinnwarnung um 10 Prozent ab. Um 0,9 Prozent nach unten ging es für Fiat Chrysler. Die Fusion der beiden Autokonzerne PSA und Fiat Chrysler Automobiles ist beschlossene Sache. Cintas stiegen nach Vorlage überraschend guter Geschäftzahlen um rund 2 Prozent. Pacific Gas & Electric (PG&E) verbesserten sich um 3,7 Prozent. Der Energieversorger hat mit den Behörden einen Milliarden-Vergleich wegen seiner Verantwortung für verheerende Waldbrände ausgehandelt. Verkaufspläne für Geschäftsbereiche verhalfen Broadcom zu einem Plus von 1,1 Prozent. Cigna rückten um 2,4 Prozent vor, nachdem der Versicherer den Verkauf der Gruppenversicherungssparte bekanntgegeben hatte.

Staatsanleihen wurden verkauft - ein Zeichen dafür, dass das Sicherheitsbedürfnis der Anleger trotz des anstehenden Impeachments gering war. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg bei sinkenden Kursen um 3,9 Basispunkte auf 1,92 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi., 17:36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1129 +0,1% 1,1116 1,1122 -2,9% EUR/JPY 121,96 +0,1% 120,87 121,89 -3,0% EUR/CHF 1,0906 +0,1% 1,1025 1,0908 -3,1% EUR/GBR 0,8505 +0,1% 0,8975 0,8508 -5,5% USD/JPY 109,59 +0,0% 107,74 109,60 -0,1% GBP/USD 1,3084 +0,0% 1,2500 1,3072 +2,5% USD/CNH 6,9985 -0,0% 7,0018 7,0022 +1,9% Bitcoin BTC/USD 7.157,01 -2,57 8.578,75 6.819,01 +92,4%

Der Dollar machte etwas Boden gut. Der Euro sank auf etwa 1,1120 Dollar von gut 1,1150 im Tageshoch. Nach Meinung von Marktteilnehmern spiegelt sich in der leichten Erholung der US-Währung die Erwartung stabiler US-Zinsen im kommenden Jahr wider.

Das Pfund gab nach den Abschlägen des Vortages aufgrund der erneut aufgekommenen Brexit-Sorgen nochmals leicht nach. Im späten US-Handel notierte es bei rund 1,3090 Dollar.

Der US-Dollar neigt am Morgen im asiatisch geprägten Devisenhandel leicht zur Schwäche. Einen Zusammenhang mit dem vom US-Repräsentantenhaus eingeleiteten Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump wollen aber nur die wenigsten Marktteilnehmer herleiten. Der Verfahren werde spätestens im Senat scheitern, heißt es. Die norwegische und die schwedische Krone ziehen indes um 0,1 Prozent an. Im Tagesverlauf stehen Zinsentscheidungen beider Notenbanken an. Nordea erwartet von der Norges Bank ein Stillhalten, die Riksbank könnte dagegen die Leitzinsen anheben.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,94 60,93 +0,0% 0,01 +25,7% Brent/ICE 66,20 66,17 +0,0% 0,03 +19,6%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 19, 2019 01:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.