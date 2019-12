Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX kaum verändertDer DAX präsentiert sich rund eine Stunde vor dem Handelsstart am Donnerstag stabil bei zeitweise 13.221 Indexpunkten - zur Eröffnung wird er dementsprechend wenig bewegt erwartet.2. Börsen in Fernost uneinheitlichDer Nikkei verliert um 07:55 Uhr MEZ 0,29 Prozent auf 23.865,98 Einheiten. Zeitgleich notiert der Shanghai Composite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...