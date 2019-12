Die Deutsche Bank hat die Aktie des Modekonzerns Hugo Boss von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 48 Euro gesenkt. Hinsichtlich der Erholung und vor allem des US-Geschäfts werde sie vorsichtiger, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den nächsten zwölf Monaten könnte das Papier für Anleger zu einer Wertefalle werden, warnte sie./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019

