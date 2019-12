Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Lange Zeit profitierte der Dollar vom Handelskrieg. Ob dies weiterhin so bleibt und wie sich die anderen Währungen verhalten könnten, skizziert der Leiter der Devisenanalyse der Commerzbank, Ulrich Leuchtmann. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.