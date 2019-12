Evotec SE hat einen dritten Meilenstein in der Diabetes-Forschungsallianz mit Sanofi ("TargetBCD") erreicht, der eine Zahlung in Höhe von 3 Mio. Euro an Evotec auslöst. Der Meilenstein wurde erreicht, nachdem Evotec wichtige vorab festgelegte Kriterien bei der Entwicklung einer Betazell-Ersatztherapie erfüllt hat. Das Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung einer Betazell-Ersatztherapie für Menschen mit Diabetes, die auf humanen, aus iPS-Zellen abgeleiteten Betazellen basiert.

