Das im Februar aus den Marken Car2Go und Drive Now entstandene Unternehmen Share Now von Daimler und BMW gab den Schritt am Mittwoch (18. Dezember 2019) auf seiner Website bekannt. Daimler und BMW geben ihren mit großen Ambitionen gestarteten Carsharing-Dienst Share Now in Nordamerika und einigen europäischen Städten auf.

