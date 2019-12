Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen etwas mehr als am späten Vorabend. Am Donnerstag steht vor allem die Geldpolitik im Fokus.

Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1125 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag ...

