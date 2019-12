Köln (ots) - Die Cannamedical® Pharma GmbH, einer der führenden Cannabis-Distributeure und eine der bekanntesten medizinischen Cannabis-Marken in Deutschland und der Europäischen Union, bietet ab sofort ein GMP-zertifiziertes CBD Rezeptur-Kit nach NRF 22.10. für die Herstellung von CBD-Ölen in pharmazeutischer Qualität auf dem deutschen Gesundheitsmarkt an. Durch das Rezeptur-Kit ermöglicht die Cannamedical® Pharma Apothekern, CBD-Öle gemäß des Neuen Rezeptur Formulariums (NRF) für die Behandlung von Patienten mit unterschiedlichen Indikationen, wie zum Beispiel neurodegenerative oder chronisch-entzündliche Erkrankungen als auch bestimmte Formen von Epilepsie herzustellen."Seit die Europäische Kommission im Januar 2019 entschieden hat CBD in die Novel Food-Verordnung aufzunehmen, suchen Patienten nach einer rechtssicheren Versorgungsalternative mit CBD-Öl in pharmazeutischer Qualität" sagt David Henn, CEO und Gründer der Cannamedical® Pharma GmbH. "Es ist für uns bereits der zweite bedeutende Markteintritt in 2019. Im kommenden Jahr werden wir neben den bereits erhältlichen Cannamedical-Cannabisblüten und dem CBD Rezeptur-Kit auch THC-Extrakte in Europa anbieten."Das CBD Rezeptur-Kit beinhaltet alle vom Apotheker benötigten Hilfs- und Wirkstoffe sowie Zubehör für die Zubereitung und Abfüllung von bis zu sechs 5%igen bzw. drei 10%igen Ölen mit dem Wirkstoff Cannabidiol in Form eines natürlichen Reinisolats.Das Cannamedical® Produktportfolio, derzeit bestehend aus 16 Indica-, Sativa-, Hybrid- und CBD-reichen Cannabisblüten in jeweils vier Wirkkategorien, wird mit dem CBD Rezeptur-Kit um eine zusätzliche vielversprechende Therapieoption erweitert.Pressekontakt:Sandra GrußbachE-Mail: presse@cannamedical.deTelefon: +49 (0) 221 999 852 51Original-Content von: Cannamedical Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133504/4473393