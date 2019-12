19.12.2019 -Die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108) stemmt einen großen Zukauf. Amadeus hat einen Kaufvertrag über 100% der Anteile an der COMCAVE Holding GmbH, Dortmund, abgeschlossen, der voraussichtlich heute am 19.12.2019 vollzogen wird. Der Kaufpreis für die COMCAVE sowie die Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten von COMCAVE in Höhe von insgesamt rund EUR 200 Mio. wird aus liquiden Mitteln der Gesellschaft sowie durch eine Brückenfinanzierung in Höhe von rund EUR 170 Mio. finanziert. Der Vorstand prüft derzeit sämtliche langfristigen Finanzierungsoptionen. COMCAVE ist ein führender ...

