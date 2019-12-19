DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR EON AUF 9,40 (9,20) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK SENKT HUGO BOSS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 48 (67) EURDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR UNIPER AUF 30,50 (29,50) EUR - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 14,50 (13,40) EUR - 'NEUTRAL'MAINFIRST STARTET 1&1 DRILLISCH MIT 'BUY' - ZIEL 28 EURMAINFIRST STARTET FREENET MIT 'HOLD' - ZIEL 20 EURMORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 25 (28) EUR - 'OVERWEIGHT'NATIONAL-BANK SENKT ADLER REAL ESTATE AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 14,50(16) EUR DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 7,30 (7,50) EUR - 'BUY' DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 9,60 (10) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 980 (930) PENCE ...Den vollständigen Artikel lesen ...