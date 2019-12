Der Technologiekonzern Andritz nennt nun den Kunden des im Juli erhaltenen Großauftrags. Es handelt sich um Bracell, welche umweltfreundliche Zellstofftechnologien sowie Schlüsselausrüstungen für das Projekt "Star" in Lençóis Paulista im Bundesstaat São Paulo, Brasilien bei Andritz geordert hat. Die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2021 geplant. Die Vergabe dieses Auftrags an Andritz wurde im Juli 2019 bekannt gegeben, jedoch wurde über den Namen des Kunden damals Stillschweigen vereinbart. Im Juli teilte Andritz auch mit, dass das Volumen des Auftrags im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich liege. Andritz wird - auf EPCC-Basis (Engineering, Procurement, Construction and Civil Construction) - ...

