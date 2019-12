FRANKFURT (Dow Jones)--BMW und Daimler ziehen sich im Carsharing-Geschäft komplett aus Nordamerika und mehreren europäischen Großstädten zurück. Wegen einer geringeren Annahme des Services werde in London, Brüssel und Florenz der Dienst unter dem Namen Share Now per Ende Februar eingestellt, kündigte das Unternehmen auf seiner Internetseite an. In Nordamerika habe der Wettbewerb zugenommen, zudem seien die Betriebskosten gestiegen. Außerdem mangele es an einer Infrastruktur beispielsweise für eine Elektroflotte.

BMW und Daimler hatten ihre Marken Drive Now und Car2Go Anfang dieses Jahres unter dem Dach von Share Now zusammengefasst, um ihr Geschäft in diesem wachsenden, aber auch zunehmend umkämpften Markt auszubauen. Zu dem Mobilitätsdienst gehören auch Mitfahrdienste sowie die Bereiche Parken und Ladestationen.

Share Now will sich laut Ankündigung künftig nur noch auf die verbleibenden 18 Städte in Europa konzentrieren. Diese Märkte würden die größten Chancen für profitables Wachstum bieten.

An der Börse reagieren Beobachter in einer ersten Reaktion überrascht auf die Ankündigung. "Über den angeblichen Konkurrenzdruck hinaus weckt das Zweifel, ob die zuletzt so gehypten Mobilitätskonzepte von Carsharing bis zum E-Roller überhaupt wirtschaftlich sinnvoll sind", sagte ein Händler. Die Analysten der Citi sprechen von "neuen Mobilitätssorgen." Infolge der Ankündigung rechnen sie für das vierte Quartal mit einer Wertberichtigung von 100 Millionen bis 300 Millionen Euro und einer Eigenkapitalquote bei Daimler Mobility von nur noch 14 bis 16 Prozent - bisher habe die Schätzung bei 17 bis 19 Prozent gelegen.

(Mitarbeit: Michael Denzin)

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2019 02:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.