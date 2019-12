Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Herbst 2019 haben die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland auf 952 700 Hektar Ackerland Winterraps für die Ernte 2020 ausgesät, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, liegt die Aussaatfläche von Winterraps für die kommende Ernte damit um 100 800 Hektar (+12%) über den Anbauflächen von 2019. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...