Köngen (ots) - Deutschlands Unternehmenslenker haben entschieden: Wer größere Change-, Transformations- oder Digitalisierungsprojekte plant, kommt an den Lean-Management-Experten der Staufen AG nicht vorbei. Denn nur wer seine Prozesse - vom Einkauf über die Produktion bis hin zu Verwaltung und Vertrieb - im Griff hat, kann den notwendigen Wandel meistern. Auch für die Expertise in den Bereichen Geschäftsmodelle, Forschung und Entwicklung sowie Technologie- und Lieferantenmanagement gab es für das Consultinghaus Bestnoten von den Topmanagern. Das ist das Ergebnis der renommierten Branchen-Studie "Hidden Champions 2020/21", für welche die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung unter Leitung von Prof. Dr. Dietmar Fink mehr als 700 Führungskräfte deutscher Großkonzerne und Mittelständler befragt hat."Die Auszeichnung als 'Hidden Champion des Beratungsmarktes' ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich", fasst Wilhelm Goschy, Vorstand der Staufen AG, zusammen. "Unsere Arbeitsweise und Firmenphilosophie wird von den Entscheidern in der deutschen Wirtschaft seit unserer Gründung vor nunmehr 25 Jahren sehr positiv aufgenommen. Das freut uns und macht uns auch ein wenig stolz. Ein Ansporn ist dieser Preis, weil es vor dem Hintergrund des zunehmenden globalen Wettbewerbs und einer sich abkühlenden Konjunktur umso wichtiger ist, Unternehmen jetzt agil und zukunftssicher aufzustellen. Das ist unser Auftrag, und das Feedback aus dem Kreis der Führungskräfte zeigt uns, dass unsere Berater mit ihrer Expertise und Erfahrung hier geschätzt und gefragt sind."Bereits zum siebten Mal hat die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) die Studie "Hidden Champions des deutschen Beratungsmarktes" erhoben. Hierfür hat Studienleiter Prof. Dr. Fink von Juni bis November 2019 anhand einer ausführlichen Befragung von 765 Führungskräften aus DAX- und Großkonzernen sowie mittelständischen Unternehmen ermittelt, welchen spezialisierten Beratungshäusern die Topmanager eine höhere Expertise in ihrem jeweiligen Fachgebiet bescheinigen als den breit aufgestellten Consulting-Allroundern. Insgesamt wurden 84 potenzielle Hidden Champions in Betracht gezogen, von denen es 39 in die Finalrunde geschafft haben. 26 Berater sind letztendlich zu "Hidden Champions 2020/21" gekürt worden.Mit der Titelverteidigung als "Hidden Champion" hat die Staufen AG ihren Platz unter den besten Beratungshäusern in Deutschland weiter gefestigt. Erst im Mai kürte "brand eins" das Consultinghaus zum sechsten Mal in Folge zum "Besten Berater". Staufen-Vorstand Goschy: "Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und gemäß unserem Credo 'In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres' begleiten wir unsere Kunden entlang des gesamten Transformationsprozesses."Über die Staufen AG - www.staufen.ag (http://www.staufen.ag)In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieser Überzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit 25 Jahren Unternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, der Konkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungen schnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, die Qualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Die internationale Transformationsberatung sorgt mit den passenden Strategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die in jedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren die Staufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern eine lebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in die digitale Transformation begleitet die Staufen-Tochtergesellschaft Staufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. Die Staufen AG bietet mit ihrer Akademie zudem zertifizierte, praxisorientierte Schulungen an. Von den internationalen Standorten betreuen mehr als 320 Mitarbeiter Kunden auf der ganzen Welt. 2019 wurde die Staufen AG bereits zum sechsten Mal in Folge von "brand eins Wissen" als "Beste Berater" ausgezeichnet. Das Consultinghaus ist laut der renommierten Branchen-Studie "Hidden Champions 2020" Deutschlands beste Lean-Management-Beratung und wurde von der "Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best of Consulting" geehrt.Weitere Informationen:STAUFEN.AGBeratung.Akademie.Beteiligung.Kathrin NegeleBlumenstr. 5D-73257 KöngenTel: +49 7024 8056 155Fax: +49 7024 8056 111kathrin.negele@staufen.agwww.staufen.agPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHArne StuhrMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107923/4473408