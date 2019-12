Eine namhafte Jury aus Unternehmern, Wissenschaftlern und Publizisten hat das Wirtschaftswort des Jahres ausgewählt. Warum 2019 das Jahr der Klimakrise ist. Eine Würdigung.

Als die große Welle ihren ersten Anlauf nahm, bekam es kaum einer mit. Am 18. Januar 2019 fanden die Versammlungen von Schülern unter dem Motto "Fridays for Future" erstmals die Aufmerksamkeit der Presse, wenn auch zunächst nur auf lokaler Ebene. Und selbst dort nahm man das Thema nicht ganz ernst. "Nimmt das denn jemand wahr?", musste sich etwa die Münchner Schülerin Ann-Kathrin Grunwald fragen lassen, die den dortigen Protest initiiert hatte und sich der Sache selbst nicht ganz sicher schien: "Das hoffen wir. Den Lehrern fällt natürlich auf, dass Schülerinnen und Schüler fehlen."

Es haben dann, außer ihren Lehrern, doch noch ein paar Menschen gemerkt. So viele, dass aus der gesellschaftlich-ökologischen Bewegung bald ein wirtschaftlicher Faktor wurde. Der Kohleausstieg wäre ohne sie wohl niemals so geräuschlos verabschiedet worden, das Klimapaket verdankt gar seine gesamte Existenz der anschwellenden Klimawelle. Der Eifer, mit dem Autokonzerne wie Volkswagen und Daimler nun versuchen, bei der Elektromobilität voranzukommen, ist ohne die krisenhafte Zuspitzung der Debatte um die Klimaerwärmung ebenso wenig zu verstehen wie das Ausmaß der Begeisterung, mit dem inzwischen jedes neue Forschungsvorhaben zur Nutzung von grünem Wasserstoff gefeiert wird.

Dass immer mehr Investoren ihre Portfolios auf Nachhaltigkeit trimmen, Lebensmittelhersteller die CO2-Neutralität ihrer Herstellung preisen oder die Deutsche Bahn sich nur noch mit grüner Energie versorgt, ist als Reaktion auf sich ändernde Kundenwünsche zu verstehen. "Generation Greta" taufte die WirtschaftsWoche die Jugend unserer Zeit im Frühsommer. Wer mit ihr Geschäfte machen will, kommt ohne Nachhaltigkeitsbericht und Siegelsammlung nicht weit. Dass 2019 selbst die in ihrem gesellschaftlichen Opportunismus unübertroffenen Unternehmensberater im Auftrag ihrer Kunden Klimapakte schnüren, belegt die allumfassende Bedeutung, die das Thema innerhalb dieses Jahres gewonnen hat.

So ist das Urteil der prominenten Jury, die sich im Namen der WirtschaftsWoche zusammengefunden hatte, um das "Wirtschaftswort des Jahres" zu küren, nur konsequent: In großer Übereinstimmung entschied sie sich für "Klimakrise". Das Wort, heißt es in der Erklärung des unter Vorsitz des Professors für Markenkommunikation an der European Business School (EBS), Franz-Rudolf Esch, zusammengetretenen Gremiums, "steht für die neue Art der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung, die der Klimawandel in den vergangenen Monaten gewonnen hat". Von der eher abstrakten Sorge "ist der Klimawandel zur konkreten Bedrohung des menschlichen Lebens und Wirtschaftens geworden". Die WirtschaftsWoche kürt das Wirtschaftswort des Jahres zum ersten Mal. Das Wort soll die zentralen wirtschaftlichen Entwicklungen des Jahres bündeln - und so einfangen, was Unternehmenslenker, Wirtschaftspolitiker ...

