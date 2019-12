Das Wirtschaftswort des Jahres lautet "Klimakrise", noch vor "Künstliche Intelligenz" und "Negativzins". Das hat eine von der WirtschaftsWoche berufene Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Publizistik an diesem Donnerstag bekanntgegeben.

Das Wirtschaftswort des Jahres lautet "Klimakrise", noch vor "Künstliche Intelligenz" und "Negativzins". Das hat eine von der WirtschaftsWoche berufene Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Publizistik an diesem Donnerstag bekanntgegeben. Das Wort "steht für die neue Art der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung, die der Klimawandel in den vergangenen Monaten gewonnen hat", heißt es in der Erklärung des unter Vorsitz des Professors für Markenkommunikation an der European Business School (EBS), Franz-Rudolf Esch, zusammengetretenen Gremiums. Von der eher abstrakten Sorge "ist der Klimawandel zur konkreten Bedrohung des menschlichen Lebens und Wirtschaftens geworden".

Das Wirtschaftswort des Jahres soll die zentralen wirtschaftlichen Entwicklungen des Jahres bündeln - und so einfangen, was Unternehmenslenker, Wirtschaftspolitiker und Ökonomen bewegt hat. Es soll damit rückblickend beschreiben, ...

