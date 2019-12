IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna belegt beim Emerald Cup 2019 mit CBD-Esswaren von SolDaze den ersten und dritten Platz

Vancouver, BC, 19. Dezember 2019 - TransCanna Holdings Inc. (CSE:TCAN: FWB: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass SolDaze Snacks beim Emerald Cup 2019 den ersten Platz für seine tropischen Fruchtsnacks in der Geschmacksrichtung Mango und den dritten Platz für seine Fruchtsnacks in der Geschmacksrichtung Erdbeere-Mango in der Kategorie Esswaren auf CBD-Basis belegt hat. SolDaze hat beim Emerald Cup schon mehrere Auszeichnungen erhalten, unter anderem 2018 für seine Esswaren auf THC-Basis.

Unsere Esswaren auf CBD-Basis stießen bei den Kunden auf große Resonanz, meint Shawn Shevlin, Manager der Marke SolDaze für TransCanna. Die Kunden lieben den Geschmack, den Preis und die Tatsache, dass die Esswaren biologisch und natürlich gesüßt sind. Es war uns eine Ehre, auf dieser Bühne von einigen der wahren Wegbereiter der Cannabisbranche ausgezeichnet zu werden.

Der Emerald Cup ist die führende Cannabis-Veranstaltung in Nordkalifornien, die das Konzept des nachhaltigen Freilandanbaus fördert. Die Veranstaltung hat sich einen Ruf als der größte und renommierteste Wettbewerb für Cannabis aus dem Freilandanbau aufgebaut.

Unsere Glückwünsche gelten unserem Team für seine harte Arbeit bei der Markteinführung dieser preisgekrönten SolDaze-Produkte. In Kalifornien und den gesamten USA besteht ein riesiges Potenzial für die CBD-Esswaren von TransCanna, da sich der CBD-Mark landesweit öffnet, erklärt Steve Giblin, President und CEO von TransCanna. Wir haben unser Vertriebsnetz bereits ausgebaut, um der erwarteten Nachfrage nachzukommen.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna ist ein in Kanada notiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien (USA), das über seine hundertprozentigen kalifornischen Tochtergesellschaften Cannabis-Marken für den kalifornischen Lifestyle entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail über info@transcanna.com.

Für das Board of Directors:

Steve Giblin

President

604-609-6199

TransCanna Holdings Inc.

Suite 928, 1030 West Georgia Street

Vancouver, B.C. V6E 2Y3

