Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) lieferte gestern eine gute News und fallende Kurse - heute gibt es eine SEHR GUTE NEWS und... Gestern fragten wir reflexartig: Sie sind wieder da? UND WIR HATTEN RECHT, war ja eigentlich auch sonst nicht zu erklären. NEUER SHORT EINGESTIEGEN MIT MINUS 0,52%!!! Erklärt die Kursentwicklung, zeigt, dass die Shorts wirklich nervös geworden sind, der Kurs lief zu gut - offensichtlich. Also haben Leerverkäufer gegengesteuert - mal schauen ob es heute so weitergeht. Voleon Capital Management LP heisst der neue Leerverkäufer - wieder ein nichtssagender Name eines gesichtslosen ...

