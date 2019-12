Das kanadische Explorationsunternehmen Osino Resources ist fokussiert auf die Erkundung von Goldvorkommen in Namibia. In 2019 konnte das Unternehmen seinen Investoren eine gute Rendite bescheren. Zeig mir Deine Investoren und ich sage Dir wer Du bist Osino Resources wird von Heye Daun als CEO geführt, der sich bereits einen Namen als Company Builder gemacht hat. Mit diesem ‚Track Record' war es für Daun sicherlich auch eine weniger große Herausforderung den Rohstoff Milliardär Ross Beaty in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...