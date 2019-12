Der US-amerikanische IT-Konzern Apple dürfte durch den Zukauf der Chipsparte des Halbleiterherstellers Intel auch 280 Forscher in Linz übernommen haben. "Unter größter Geheimhaltung" habe das Team seine Arbeit bereits in Linz-Urfahr und auf der Promenade aufgenommen, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" am Donnerstag .Noch im Frühjahr sorgte die Entscheidung von Intel, keine Chips für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...