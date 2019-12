Der Dax startet etwas fester in den Handelstag. Anleger hoffen nach der britischen Parlamentswahl auf geldpolitische Signale der Bank von England.

Der deutsche Leitindex startet am Donnerstag mit einem leichten Plus in den Handelstag. Der Dax notierte am Morgen 0,2 Prozent im Plus bei 13.242 Zählern. Am Dienstag hatte der Dax seine Verluste etwas ausgebaut und 0,5 Prozent schwächer bei 13.222 Punkten geschlossen.

"Die Jahresendrally scheint so langsam zu Ende sein", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners.

Geldpolitische Entscheidungen dürften am Donnerstag die Märkte bewegen. Anleger blicken hier vor allem nach London. Die Bank von England wird die Ergebnisse ihrer Beratungen vorstellen. Eine Zinsänderung gilt als ausgeschlossen. Die Notenbank wird wohl ihren lockeren Kurs fortsetzen.

Nach dem Hin-und-Her im Brexit-Streit erhoffen sich Anleger jedoch wichtige Informationen darüber, wie die Bank von England die Konjunkturaussichten nach der britischen Parlamentswahl einschätzt. Diese hatte Boris Johnson in der vergangenen Woche deutlich gewonnen. Damit war ein schneller Brexit deutlich wahrscheinlicher geworden.

Außerdem könnte es neue Hinweise auf die Nachfolge des bisherigen Notenbank-Chefs Mark Carney geben, der sein Amt Ende Januar niederlegen wird. Die endgültige Entscheidung wird am Freitag bekannt gegeben. Als Favoritin der britischen Regierung gilt laut BBC-Berichten seine bisherige Stellvertreterin Minouche Shafik.

Ein weiteres Signal

