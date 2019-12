Von Dominic Chopping

HELSINKI (Dow Jones)--Die Nordea Bank mit Sitz in Finnland kauft das norwegische Leasing- und Factoring-Geschäft SG Finans von Societe Generale für 575 Millionen Euro. Die SG Finans AS werde mit Nordeas Finanzsparte Nordea Finance zusammengelegt, um das Wachstum der Bank in ihrem Kernmarkt Skandinavien zu unterstützen, teilte die Nordea Bank Abp mit.

Die Transaktion werde sich mit rund 140 Millionen Euro positiv auf die Einnahmen im Gesamtjahr auswirken und zu einer leichten Steigerung des Gewinns je Aktie sowie der Eigenkapitalrendite führen.

SG Finans bietet Ausrüstungsfinanzierungs- und Factoring-Lösungen für rund 50.000 Unternehmen in Norwegen, Dänemark und Schweden an und beschäftigt 360 Mitarbeiter.

Die Transaktion soll in zweiten Halbjahr 2020 abgeschlossen sein.

Darüber hinaus haben Nordea Finance und Societe Generale Equipment Finance eine Partnerschaft vereinbart.

