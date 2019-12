München (ots) - Anmoderationsvorschlag:Geburtstag bei "Köln 50667" - Die Reality-Soap von RTLZWEI feiert am 7. Januar ihr siebenjähriges Bestehen. In dieser Zeit sind fast 1.800 Folgen aus der Domstadt gelaufen. Von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr zeigt "Köln 50667" das Leben junger Menschen in der Großstadt und punktet bei den Fans vor allem mit Nähe und Echtheit. WG-Leben, Freundschaft, Familie und Liebe stehen im Fokus der Serie. Zum Geburtstag sprechen wir mit zwei beliebten Charakteren der Sendung, nämlich mit Mandy-Kay Bart und David Ortega, besser bekannt als Mel und Diego aus "Köln 50667", hallo! Ich grüße euch!Begrüßung: "Hi!" "Hallo!"1. Mandy-Kay, wir kennen dich als "Mel" aus "Köln 50667". Du bist seit 2016 dabei. Was ist das für ein Gefühl, mit den Kollegen jetzt schon den siebten Geburtstag zu feiern?O-Ton 1 (Mandy-Kay Bart, 12 Sek.): "Für mich ist es ein mega Gefühl und ich bin total stolz darüber, da ein Teil dieser ganzen Serie zu sein und dieses Formates und ich freue mich auch unheimlich darüber, dass wir immer wieder neuen Zuwachs bekommen und dass ich viele der alten Darsteller noch kennenlernen durfte."2. David, du bist ja quasi ein richtiges Urgestein. Du bist als "Diego" seit der ersten Folge im Januar 2013 dabei. Heute, sieben Jahre später: Was ist das Besondere an "Köln 50667", dass es die Sendung nach wie vor gibt?O-Ton 2 (David Ortega, 22 Sek.): "Das Besondere an 'Köln 50667' ist, denke ich, auch die Postleitzahl zum Beispiel. Die ist vom Kölner Dom. Und das Besondere an uns allen: Wir tragen viel Power und wir wollen einfach da draußen den Zuschauern beweisen, dass wir gute Schauspieler sind, dass wir Zuschauer an allen Nerven packen und dass man sagt: 'Wow, ich schalte morgen noch mal ein und ich gucke es mir sogar noch mal online an."3. Gibt es eine Szene, die dir in den Jahren besonders nahe ging?O-Ton 3 (David Ortega, 21 Sek.): "Ja, es sind viele Szenen gewesen jetzt. Abrupt würde ich mal sagen, dass die Szene, wo ich im Rollstuhl saß wegen meiner Freundin, die mich vom Balkon geschubst hat, und daraufhin ich sie ansprach, warum sie das so machte, ohne Rache, ohne Emotion und ja, man kann daran nichts ändern. Also das war für mich eine bewegende Szene, die ich mir sogar privat noch oft anschaue."4. In eurer Serie gibt es weder Drehbücher noch Maskenbildner. Wie viel David steckt eigentlich in deiner Rolle "Diego"?O-Ton 4 (David Ortega, 21 Sek.): "Sehr, sehr viel. Ich würde sagen, Diego ist einfach der jüngere David, der versucht, keine Fehler zu machen. Ihm fehlt es manchmal an Kopf und Verstand, aber ich sage mal so: Wir Menschen lernen alle aus unseren Fehlern. Wir Menschen sind alle bereit, neue Schritte zu gehen und das sieht man einfach an der Rolle. Das sieht man einfach, dass man jeden Tag einfach begeistert ist und das ist Diego sehr. Und das ist auch David."5. Mandy-Kay, was reizt dich daran, Teil von "Köln 50667" zu sein?O-Ton 5 (Mandy-Kay Bart, 13 Sek.): "Mich reizt es besonders an dieser Serie, dass ich mich jeden Tag neu ausleben kann. Dass ich jegliche Emotionen, die ich generell sowieso verspüre, auch noch frei ausleben darf, und mich von Szene zu Szene unterschiedlich in die Situation reinfühlen kann."6. Was steht denn bei deiner Rolle "Mel" in Zukunft so an?O-Ton 6 (Mandy-Kay Bart, 5 Sek.): "Ich werde Familienzuwachs bekommen. Das heißt, ich werde Neffe und Nichte bekommen und noch einen Bruder."7. Und was wünscht ihr "Köln 50667" zum Geburtstag?O-Ton 7 (Mandy-Kay Bart & David Ortega, 18 Sek.): "Ich wünsche 'Köln 50667' das Gleiche, was alle 'Köln 50667' wünschen, und zwar noch viele erfolgreiche Staffeln und weiterhin gute Einschaltquoten." "'La vida eterna', übersetzt 'das ewige Leben' und dazu noch sieben weitere glückliche Jahre und dann noch hoch 20 und viel, viel mehr. Unendlich."Mandy-Kay Bart und David Ortega alias Mel und Diego aus der RTLZWEI-Serie "Köln 50667". Danke euch!Verabschiedung:"Danke ebenfalls." "Alles Gute." "Ciao!"Abmoderationsvorschlag:Sieben Jahre "Köln 50667" - die Jubiläumsfolge zeigt RTLZWEI am Dienstag (7. Januar) um 18:05 Uhr.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikationSarah Winter089 - 64185 6504sarah.winter@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4473457