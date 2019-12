Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Immer mehr Industriefirmen fahren laut einer neuen Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung Kurzarbeit. Nach der Erhebung stieg der Anteil im Dezember auf 8,4 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2010. Außerdem ist demnach der Anteil der Unternehmen, die damit rechnen, in den kommenden drei Monaten in Kurzarbeit zu gehen, auf 15,3 Prozent gestiegen.

"Nach Schätzungen des Ifo-Instituts dürfte die tatsächliche Anzahl der kurzarbeitenden Personen im Dezember bereits über 100.000 liegen", sagte Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "Die Rezession in der Industrie hinterlässt zunehmend tiefe Spuren auf dem Arbeitsmarkt." Mit Kurzarbeit könnten Unternehmen die Auftragsflaute überbrücken und ihre Fachkräfte halten. Bessere sich die Lage wieder, könnten sie ihre Stunden wieder hochfahren "und sich die schwierige Suche nach Mitarbeitern sparen", erklärte der Ifo-Ökonom.

Der Umfrage zufolge konzentriert sich die Kurzarbeit in der deutschen Industrie gegenwärtig auf acht Branchen. Am stärksten betroffen ist die Metallerzeugung und -bearbeitung mit einem Anteil von 16 Prozent. In den kommenden drei Monaten wollten dort sogar 40 Prozent der Unternehmen kurzarbeiten. Kurzarbeit herrsche derzeit vor allem in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Bayern. Aber auch in Baden-Württemberg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen sei in den kommenden drei Monaten mit einem kräftigen Anstieg zu rechnen.

December 19, 2019

