...wie der aktuelle Marktwert darstellt. Zu dieser ungewöhnlichen Konsequenz kommen erste objektive Analysen für den größten deutschen Händler in Sachen Unterhaltungselektronik, der seit fast zwanzig Jahren darunter leidet, dass sich die zwei Aktionäre nicht einigen können. Ein neuer Chef soll es nun richten Zunächt muss er 23 Mio. Euro dafür aufwenden, alle seine Vorgänger zu entschädigen. Was steckt in 24 Mrd. Euro Umsatz, in einem künftig völlig anders gestalteten Betriebssystem? Wer warten kann, verdoppelt seinen Kapitaleinsatz. Wie lange? Mindestens zwei Jahre!



