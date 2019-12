Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Jungheinrich von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vom Staplerhersteller erstmals genannten Prognosen für 2020 lägen erheblich unter ihren Erwartungen und denen am Markt, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-12-19/09:58

ISIN: DE0006219934