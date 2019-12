Hamburg (ots) - Die Hochzeit von Barbara Meier, 33, und Unternehmer Klemens Hallmann, 43, im Sommer in Venedig wäre fast zu einem privaten Hollywood-Film geworden, wie das Model jetzt im GALA-Interview (Heft 1/2020, ab heute im Handel) verrät. "Unser Pfarrer gestand uns nach dem Gottesdienst, dass er sich auf die Zunge beißen musste, um die Gäste am Ende der Trauung nicht mit einem ,Hasta la vista, baby!' zu verabschieden. Er sah ja die ganze Zeit Arnold Schwarzenegger, der in der ersten Reihe saß, und deshalb hatte er diesen Spruch aus dem ,Terminator' ständig im Kopf." Barbara Meier rückblickend: "Ganz ehrlich - wir hätten es sehr lustig gefunden, wenn er es tatsächlich gesagt hätte."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4473485