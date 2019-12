Es gibt einen neuen Branchenmindestlohn für die Abfallwirtschaft in Höhe von 10 € pro Stunde. Die Bundesregierung hat erstmals seit 2017 eine neue Mindestlohnverordnung für die Abfallwirtschaft beschlossen. Der Branchenmindestlohn tritt somit über die beschlossene Verordnung in Form einer dreistufigen Erhöhung voraussichtlich ab Beginn des neuen Jahres in Kraft und Ende September 2022 außer Kraft, ...

