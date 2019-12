19.12.: Christian Zottl mit der Opening Bell für Donnerstag im Zuge der Own Austria Invitation. Der Hobbyläufer aus Wien wünscht auf der weihnachtlich geschmückten Kärntner Strasse einen starken Business-Tag 18.12.: .. die nächste weihnachtliche Opening Bell im Rahmen der Own Austria Invitation. Wiener Schneekugeln gibt es am Weihnachtsmarkt bei der Stephanskirche in der Wiener Innenstadt 17.12.: Weihnachtliche Opening Bell im Rahmen der Own Austria Invitation. Hausgemachte Kartoffelpuffer gibt es am Weihnachtsmarkt bei der Stephanskirche in der Wiener Innenstadt 16.12.: Maisie Gollner läutet die Opening Bell für Montag im Rahmen der Own Austria Invitation. Beim IC19 Börsespiel landete die Dame mit Unido-Erfahrung im Spitzenfeld der Low ...

Den vollständigen Artikel lesen ...