Die aktuelle Erhebung des Citi-Investmentbarometers zeigt eine leichte Verbesserung bei der Stimmung für Aktien. So hat sich der Anteil der Anleger, die bei europäischen Titeln auf Sicht von drei Monaten von fallenden Kursen ausgehen, nahezu halbiert - von 30 % auf nur noch 16 %. Steigende Kurse erwarten nunmehr gut 27 % der Umfrageteilnehmer. Das ist die höchste in diesem Jahr gemessene Bullenquote in dieser Kategorie. Gleichwohl kann von einer Aktieneuphorie aber noch keine Rede sein. Stattdessen geht die Mehrheit der Anleger sowohl kurzfristig (57 %) als auch auf Sicht von zwölf Monaten (51 %) von einem Seitwärtstrend aus. Ähnliches gilt für US-amerikanische Aktien. Auch hier hat die Zahl der Bären deutlich abgenommen - kurzfristig von 33 % auf ...

