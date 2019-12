flatex Morning-news DAX update: Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik wiesen ...

Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik wiesen am Donnerstag gemischte Vorzeichen auf. Der japanische Nikkei 225 verlor an der TSE 0,29 Prozent auf 23.864,85 Punkte. In Seoul ging es für den Kospi minimal aufwärts und in Singapur trat der STI auf der Stelle. Die US-Futures tendierten eine halbe Stunde nach der europäischen Börseneröffnung leicht zu Kursgewinnen. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 13.226,70 Punkten. Trotz einer Mehrheit im US-Repräsentantenhaus in Sachen "Amtsenthebungsverfahren" gegen US-Präsident Donald Trump blieben die Märkte bis dato also gelassen, denn die Republikaner haben eine Mehrheit von 53: 47 im Senat und es bedarf 67 Stimmen zur Amtsenthebung.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Mittwoch via Xetra mit einem Kursverlust von 0,49 Prozent bei 13.222,16 Punkten in Frankfurt aus dem Handel. An der charttechnischen Lage hat sich im Vergleich zum Vortag nichts geändert. Unverändert wäre auf den Kursverlauf vom Verlaufstief des 10. Dezember 2019 bei 12.886,55 Punkten bis zum Jahreshoch des 16. Dezember 2019 bei 13.425,73 Punkten abzustellen, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher ableiten zu können. Die nächsten Widerstände kämen bei den Marken 13.299/13.426 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.504/13.553/13.632 und 13.759 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 13.156/13.093/13.014 und 12.887 Punkten auszumachen.

