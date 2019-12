Hochheim am Main (ots) - Die Technogroup IT-Service GmbH steht finanziell auf sehr sicheren Füßen. Creditreform Wiesbaden zeichnete das Unternehmen mit dem Bonitätszertifikat CrefoZert aus. Die Wirtschaftsexperten gruppierten die Technogroup in der zweithöchsten von 19 Ratingklassen ein. Das bedeutet: Das Unternehmen verfügt über eine sehr gute bis gute Bonität. Die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen, ist sehr gut.Bonität kontinuierlich verbessertKlaus Stöckert, CEO der Technogroup, ist mit dem Ergebnis hochzufrieden. Vor allem, weil das Unternehmen seine Bonität in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert hat. 2015 gruppierte Creditreform Wiesbaden die Technogroup in die Ratingnote CR4 ein. Die Bonität des Unternehmens wurde damals schon als gut, das Insolvenzrisiko als gering bezeichnet. Die Ausfallwahrscheinlichkeit sank von 0,20 in 2015 auf 0,11 im letzten Jahr. "Jetzt haben wir schwarz auf weiß, dass die Technogroup über eine sehr solide Finanzlage verfügt. Das ist nicht nur für unsere Geschäftspartner eine gute Nachricht, sondern auch für unsere knapp 300 Mitarbeiter, die durch ihren täglichen Einsatz zu unserer hervorragenden Lage und Position am Markt beitragen."Technogroup ist der Marktführer für Third-Party Maintenance (TPM) in der D/A/CH-Region. Das Unternehmen bietet weltweit aus einer Hand Instandhaltungs-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für alle gängigen IT-Systeme in Rechenzentren. Die umfassenden Servicepakete helfen, Hardwareausfälle zu vermeiden, zu beheben und die Nutzungsdauer von IT-Systemen für Unternehmen verschiedener Branchen kostengünstig zu verlängern. Zu den zusätzlichen Services gehören unter anderem Administrationsdienste, Monitoring, Installation, Systemumzüge, Änderungen und Updates sowie Recycling von Altsystemen. Dank des umfassenden Know-hows und der langjährigen Branchenerfahrung bietet Technogroup eine professionelle Herangehensweise bei hohem Service-Level und reduzierten Kosten. Als eines der ersten Unternehmen im Markt ist Technogroup in den Bereichen Qualitätsmanagement, Umweltmanagement und Informationssicherheit gemäß den ISO-Normen zertifiziert.www.technogroup.com (http://www.technogroup.com)Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Alexander Kupermann,Head of Communications, Marketing & Public Relations,Technogroup IT-Service GmbHTelefon: +49 6146 8388 191E-Mail: a.kupermann@technogroup.comDaniela Burggraf,PR & Communication Manager,Technogroup IT-Service GmbHTelefon: +49 6146 8388-103E-Mail: d.burggraf@technogroup.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: 0611 / 973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Technogroup IT-Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129726/4473588