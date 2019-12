Das Beratungsunternehmen im Bereich Digital Engineering, Akka, gibt seine Absicht bekannt, das norwegische Technologieunternehmen Data Respons zu erwerben. Die Norweger bieten Software-Entwicklung, F&E-Services sowie Embedded-Systeme und IoT-Lösungen an. Sie haben viele Kunden in der nordischen Region und in Deutschland. Mit der Übernahme will Akka zu einem führenden Anbieter von digitalen Lösungen in Europa werden. Das 1984 gegründete Unternehmen ...

