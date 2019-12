Stuttgart (ots) - Das SWR3 Konzert beim SWR Sommerfestival in Stuttgart ist komplett, jetzt steht auch der Headliner fest: Am 1. Juni 2020, dem letzten Abend des viertägigen Festivals, tritt die Indie-Popsängerin Alice Merton neben Stefanie Heinzmann und Kelvin Jones auf der Bühne vor dem Neuen Schloss auf. Karten gibt es beim SWR3 Service unter der Telefonnummer 07221 300 300, auf SWR3service.de sowie bei Easy Ticket unter 0711 2 555 555 oder auf Easyticket.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Tickets kosten im Vorverkauf 30 Euro, inklusive Gebühren und VVS KombiTicket. Einlass ist um 17 Uhr, los geht es um 18.30 Uhr.



Durchbruch mit "No roots"

Mit "No roots" gelang der 26-jährigen Indie-Popsängerin Alice Merton Ende 2016 der Durchbruch. Der Song über das Gefühl, nirgendwo zu Hause zu sein, landete auf Anhieb unter den Top 3 der internationalen Charts. 2017 folgte der Song "Hit the ground running" und im Januar 2019 ihr Debütalbum "Mint", das auf Platz zwei der deutschen Albumcharts kletterte. Kurz darauf folgte die Deluxe-Version "Mint +4" mit vier neuen Songs "PCH", "Back to Berlin", "Keeps me awake" und "Easy". Fans der Casting-Show "The Voice of Germany" kennen Alice Merton als Jurymitglied der neunten Staffel, die sie mit der von ihr protegierten Künstlerin gewann.



Das SWR3 Konzert beim 12. SWR Sommerfestival

Neben Alice Merton treten die Schweizer Künstlerin Stefanie Heinzmann und der Singer-Songwriter Kelvin Jones auf. Wer beim SWR3 Konzert dabei ist, tut gleichzeitig etwas Gutes. Wie in jedem Jahr kommt ein Teil der Einnahmen der Kinderhilfsaktion "Herzenssache" von SWR, Saarländischem Rundfunk und Sparda-Bank zu Gute. Das 12. SWR Sommerfestival, das der Südwestrundfunk gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg veranstaltet, findet von Freitag, 29. Mai, bis Pfingstmontag, 1. Juni 2020, auf dem Stuttgarter Schlossplatz statt.



Weitere Informationen unter SWR.de/Sommerfestival.



