Köln (www.anleihencheck.de) - Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, kommentiert die Entwicklung an den Kapitalmärkten in 2020 und Segmente, in denen Anleger auch im neuen Jahr noch auskömmliche Renditen finden können.Mit der diesjährigen Entwicklung an den Kapitalmärkten dürfte die Mehrzahl der Anleger sehr zufrieden sein. Dabei hätten die Vorzeichen nach der heftigen Kurskorrektur Ende 2018 sowie angesichts der sich abschwächenden Konjunktur alles andere als positiv gestanden. Für 2020 werde zwar eine leichte Erholung prognostiziert, allerdings falle Deutschland als Wachstumsmotor vorerst aus. Nullzinsen und politische Risiken bestünden weiterhin - kein leichtes Unterfangen also für Anleger, sich 2020 an den Kapitalmärkten zu positionieren. Interessante Anlagesegmente könnten hier globale Aktien, dänische kündbare Pfandbriefe, aber auch Unternehmensanleihen sein. ...

