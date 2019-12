Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die japanische Notenbank (BoJ) hat auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr erwartungsgemäß keine Änderung der monetären Rahmenbedingungen beschlossen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Ein Fiskalpaket der Regierung, Fortschritte in den sino-amerikanischen Handelsgesprächen und leicht bessere globale Konjunkturperspektiven würden 2020 nicht für zusätzliche Expansivschritte der BoJ sprechen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...