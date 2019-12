Dienen statt delegieren, moderieren statt managen: Wer in der neuen Arbeitswelt Verantwortung übernehmen will, braucht neue Fähigkeiten. Die machen eine Karriere als Führungskraft anspruchsvoller - aber auch spannender. Als Sven-Oliver Pink zu spät zu einem Teamtreffen kam, wurde ihm klar, dass er auf dem richtigen Weg war. Viele Jahre lang stand Pink immer ganz vorne, wenn es Neues zu verkünden gab. In Köln hatte er mit zwei Freunden das Startup Fond Of hochgezogen. Zuerst mit ergonomischen Schultaschen, dann mit weiteren Kleidungs- und Accessoire-Marken. Das Team wuchs rasch, die Verantwortung für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...