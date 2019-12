Köln (ots) - An die Pinsel, fertig, los! Mit gleich zwei neuen Beauty-Formaten verleiht VOX seinem Nachmittag im neuen Jahr ein Touch-up. Ab dem 20. Januar öffnen in der Beauty-Competition "Salonfähig - Wer macht schöner?" immer montags bis freitags um 16 Uhr fünf Salonbesitzer einer Stadt die Türen ihrer Wellnesstempel und stellen sich dem kritischen Urteil ihrer Kontrahenten. Vier Wochen später übernimmt dann Deutschlands bekanntester Make-up-Artist Boris Entrup den Sendeplatz! In "Let's Glow - Die Make-up-Challenge" sucht er ab dem 17. Februar die besten Beauty-Talents aus ganz Deutschland und stellt sie vor anspruchsvolle Aufgaben rund um Make-up und Hairstyling."Salonfähig - Wer macht schöner?"ab 20. Januar montags bis freitags um 16 Uhr bei VOXIn der VOX-Beauty-Competition "Salonfähig - Wer macht schöner?" öffnen ab dem 20.01. immer montags bis freitags um 16 Uhr fünf Salonbesitzer einer Stadt die Türen ihrer Beautytempel und stellen sich dem kritischen Urteil ihrer Konkurrenten. Von der ersten Einschätzung des Konzepts über eine gründliche Salon-Inspektion bis hin zur Beurteilung der individuellen Beauty-Behandlungen - jeden Tag versucht einer der Beauty-Experten, die Konkurrenz vom eigenen Salon zu überzeugen. In den Bewertungskategorien "Ambiente", "Treatments" sowie "Angebot und Preis" können jeweils bis zu zehn Punkte erreicht werden. Nur wer in allen drei Kategorien bei seinen Mitstreitern zu glänzen weiß, kann sich auch den Wochensieg sichern.Wer gewinnt, erfahren die Salonbesitzer am Ende der Woche, wenn jede Wohlfühloase einmal auf den Prüfstand gestellt wurde. Und dann kommt die ungeschminkte Wahrheit auf den Tisch: Wellness-Top oder Feel-good-Flop? Der Beauty-Profi, der mit makelloser Expertise und Wohlfühlfaktor punktet, gewinnt das Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro! VOX zeigt "Salonfähig - Wer macht schöner?" ab dem 20.01. immer montags bis freitags um 16 Uhr."Let's Glow - Die Make-up-Challenge" mit Boris Entrupab 17. Februar montags bis freitags um 16 Uhr bei VOXBoris Entrup ist das Gesicht der deutschen Make-up-Artist-Szene und arbeitete als Hair- & Make-up-Artist unter anderem schon für Topmodel Naomi Campbell und Hollywood-Star Angelina Jolie. Ab dem 17.02. sucht er in der neuen VOX-Beauty-Doku-Soap "Let's Glow - Die Make-up-Challenge" immer montags bis freitags um 16 Uhr frische Talents, die zu jeweils zwei Mottos einzigartige Make-up-Looks mitsamt Hairstyling kreieren - und das in begrenzter Zeit! Von graphischen Augen-Make-ups bis hin zu "Kardashian Contouring" - in jeder Woche ist handwerkliche Vielseitigkeit im Kölner Beauty-Loft gefragt, wo die Konkurrenten aufeinandertreffen. Während sich die Talents zunächst selbst schminken müssen, wird ihnen für die zweite Aufgabe jeweils ein Model zur Verfügung gestellt. Beauty-Experte Boris Entrup bewertet die Leistungen der Kandidaten und steht ihnen während der Challenges mit seinem Know-how auch als Mentor zur Seite. Und auch er selbst wird in jeder Woche abwechselnd von zwei Co-Jurorinnen unterstützt: Alicja Lisiak arbeitete jahrelang mit Boris Entrup auf der Berliner Fashion Week zusammen und lehrt als Dozentin an einer Kosmetikschule in Hamburg. Susanne Krammer steht Boris als zweite Expertin zur Seite und bringt als CEO und Gründerin eines Beauty-Online-Magazins jahrelange Erfahrung mit.Am Freitag erhält der Wochensieger mit den meisten Punkten eine Gewinnsumme von 1.000 Euro und ein prall gefülltes Beautycase. Wer die Jury überzeugt und den perfekten "Glow" ins Gesicht zaubert, zeigt VOX ab dem 17.02. immer montags bis freitags um 16 Uhr.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationLukas Jahn, Telefon: 0221-456 74409Greta Schneider, Telefon: 0221-456 74405Fotowünsche:VOX BildredaktionAnna Thoma, Telefon: 0221-456 74279Rosa Pelzer, Telefon: 0221-456 74283Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4473709