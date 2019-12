Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Tesla, Wirecard, Adidas, Infineon, Evotec, Jungheinrich, JinkoSolar und SolarEdge. Die zahlreichen Skeptiker, Pessimisten, Zweifler und vor allem die Leerverkäufer können und wollen es nicht glauben: Die Aktie von Tesla ist am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Was hat den jüngsten Anstieg ausgelöst und wie geht es jetzt mit der Aktie weiter? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um neue, alte Vorwürfe gegen Wirecard und die Aussichten für 2020, um die beste DAX-Aktie des Jahres 2019, Adidas, um die vielleicht beste DAX-Aktie im nächsten Jahr, Infineon, um die wieder ins Laufen gekommene Aktie von Evotec, den Absturz bei Jungheinrich und um sonnige Aussichten für JinkoSolar und SolarEdge. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.