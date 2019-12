++ Europäische Indizes notieren am Donnerstag tiefer ++ DE30 testet untere Grenze der Overbalance-Struktur ++ Wirecard erneut in den Schlagzeilen ++Zu Beginn der heutigen europäischen Sitzung war die Stimmung schlecht, wobei Aktien aus Deutschland, Spanien und Russland am schlechtesten performen. Nur die Aktien aus Österreich steigen, da der ATX (AUT20) über dem gestrigen Schlusskurs notiert. Heute treffen einige Zentralbanken ihre Zinsentscheide, doch der Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...