Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp: Bald fällt die Entscheidung - Aktienanalyse Die Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die thyssenkrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe. Rund ein Viertel aller 160 im DAX, MDAX, SDAX und TecDAX notierten Aktien hätten 2019 an Wert verloren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...