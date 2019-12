Brennende Elektroautos sorgen immer wieder für viel Aufregung. Wie gefährlich sind sie wirklich?

Unfälle mit Elektroautos erregen in Deutschland immer Aufmerksamkeit. Aber als vor einigen Wochen in Österreich ein Tesla an einem Baum zerschellte und in Flammen aufging, drehten große Teile der deutschen Presse regelrecht durch. Kurze Zusammenfassung: Ein Teslabesitzer kam laut Behörden selbstverschuldet bei hohem Tempo von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Daraufhin brannte sein Wagen. Ein Unfall mit Brandfolge, der so oder so ähnlich 15.000 Mal auf deutschen Straßen passiert [1]. Nur war es eben ein E-Auto. Sogar ein "102.000 Euro teuer Tesla", wie der Spiegel fleißig recherchiert hat [2].

Die meisten Medien berichteten, die Batterie des Tesla sei "abgebrannt" [2, 3], dabei gar "geschmolzen" [4] auf jeden Fall nun "gefährlicher Sondermüll", der "nicht recycelt werden kann [2, 5], einige schlussfolgerten, dass "wir" daher "nicht auf die Elektromobilität vorbereitet seien" [6]. Nur: Der Akku hat überhaupt nicht gebrannt [7, 8, 9].

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen entzündete wahrscheinlich ein Kurzschluss das Kältemittel R1234yf aus der Klimaanlage; das verwenden so gut wie alle Hersteller, nicht nur Tesla. Auch in Autos mit Verbrennungsmotor ist es das Mittel der Wahl. Nur war es in Österreich eben ein E-Auto.

"Elektroautos sind eben das Neue, das wird immer besonders aufmerksam und kritisch unter die Lupe genommen", schreiben die skandinavischen Forscher Roeland Bisschop, Ola Willstrand, Francine Amon und Max Rosengren im Vorwort zu ihrer Studie, in der sie im Auftrag der staatlichen schwedischen Forschungsgesellschaft RISE erstmals die Brandgefahr durch Elektroautos untersucht haben. [10].

Wie oft brennen Elektroautos im Vergleich zu Benzinern?

Das ist sehr nett ausgedrückt. Man könnte auch von selektiver Wahrnehmung sprechen. Denn "E-Autos brennen weder heftiger noch häufiger als Benziner oder Diesel, nur anders", sagt der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Knorr. "Oft wird in den Medien der Brand eines Elektroautos gleichgesetzt mit einem Batteriebrand, dabei brennt die Batterie nur im seltensten Fall", weiß auch der Sicherheitsingenieur Sascha Staudenmaier. Er ist seit vielen Jahren bei Audi in Ingolstadt zuständig für alle sicherheitsrelevanten Tests der E-Autos. "Bei einem Unfall mit konventionellen Autos mit Verbrennungsmotor brennt ja auch nicht jedes Mal der Kraftstofftank", sagt der Audi-Ingenieur.

Zwar sind wegen der noch geringen Zahl der E-Autos die Statistiken etwas unscharf; aber eine Tendenz lässt sich aus den Fallzahlen ablesen: Unabhängig von der Antriebsart geht die Zahl der Auto-Brände seit den 1970er Jahren zurück. 15.000 im Jahr brennen völlig aus, und insgesamt zählen Versicherungen und Feuerwehren gar 40.000 Fahrzeugbrände [11].

Pro Milliarde gefahrener Kilometer macht das etwa 65 Autobrände bei Autos mit Verbrennungsmotor. Und wie oft brennen E-Autos? Etwa drei Tesla brennen pro Milliarde Kilometer, wie der renommierte Elektrochemiker Martin Winter errechnet hat [12]. Also rund 22 Mal seltener. Eine andere Untersuchung aus den USA von Mitte 2018 zählte 21 brennende Tesla bei bis dahin etwa 350.000 verkauften Modellen. Umgerechnet sind das ebenfalls rund 20 Mal weniger Tesla-Brände als bei Verbrennern [13].

Ist die Lithium-Batterie ein Brandbeschleuniger?

Die in der Batterie gespeicherte Energie stellt eine potenzielle Brandgefahr dar - genauso wie ein Benzintank oder 60 Liter Diesel, die man im Auto herumfährt. "Die chemische Brandlast des Akkus eines Elektroautos ist generell kleiner als die eines vollen Tanks bei vergleichbaren Benzinern und Dieseln", sagt Sicherheitsingenieur Staudemnaier. Das Besondere an E-Autos aber ist, dass sich die Batterie nicht nur durch äußere Einflüsse, wie eben Unfälle, sondern auch von innen heraus entzünden kann.

Die Lithium-Ionen-Zelle besteht im Kern aus vier Bauteilen: den beiden Elektroden Anode und Kathode, einem Separator, damit die beiden sich nicht berühren und es nicht zu Kurzschlüssen kommt, und dem Elektrolyt [14]. In der aktuellen Lithium-Ionen-Technik ist dieser Elektrolyt meistens flüssig und aus organischem, also tendenziell brennbarem Material. Die Autohersteller schützen die Batterie konstruktiv, so gut es geht. Auch auf Kosten des Gewichts, denn Sicherheit geht vor. Um die Batterie vor mechanischen Schocks bei Unfällen zu schützen, die bis auf die Zellen durchschlagen und diese beschädigen, ...

