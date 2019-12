Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) auf "Neutral" belassen. Die Papiere des britischen Börsenbetreibers hätten noch Luft bis zu seinem unveränderten Kursziel von 7700 Pence, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Doch solange die EU-Kommission den geplanten Kauf von Refinitiv wettbewerbsrechtlich prüfe, dürften sich die Anteile nur in einer engen Handelsspanne bewegen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019 / 22:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-12-19/12:37

ISIN: GB00B0SWJX34