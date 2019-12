Hannover (ots) -- Angebot in Hamburg wird mit zusätzlicher 737 mehr als verdoppelt- Deutschlandweit steigt das Angebot um mehr als 11 Prozent- 20 Prozent Frühbucherrabatt bis zum 26. Dezember- Erster Winterflugplan mit Boeing 787-Langstrecke in Vorbereitung Zum Winter 2020/21 startet TUI fly mit dem umfangreichsten Winterflugplan in der Geschichte. Bereits jetzt sind alle 13 Mittelstreckendestinationen buchbar, mit mehr als 200 wöchentlichen Flügen liegt der Schwerpunkt auf den Kanarischen Inseln. Daneben stehen beliebte Winterreiseziele in Ägypten, Marokko, Spanien, Portugal und auf den Kapverdischen Inseln, mit insgesamt fast 1.550.000 Sitzplätzen, im Programm. Frühbucher profitieren bis zum 26. Dezember von 20 Prozent Ermäßigung."Wir haben gute Nachrichten für alle Reisenden aus Norddeutschland, denn zum kommenden Winter werden wir unsere Kapazitäten ab Hamburg mehr als verdoppeln. Möglich wird das durch die Stationierung einer zweiten Boeing 737, die dann auch zweimal wöchentlich Kurs auf Madeira nehmen wird. Daneben erhöhen wir unsere Frequenzen ans Rote Meer und auf die Kanarischen Inseln. Zusammen mit einem wöchentlichen Flug auf die Kapverden bieten wir allen, die es in die Wintersonne zieht, ein attraktives Flugangebot mit mehr als 100.000 Sitzplätzen", sagt Oliver Lackmann, Geschäftsführer TUIfly GmbH.Neben Hamburg startet der beliebte Ferienflieger im kommenden Winter von den zwölf Abflughäfen Basel, Köln/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München, Stuttgart, Berlin-Tegel und Nürnberg, während ab Paderborn-Lippstadt und Karlsruhe/Baden-Baden wieder die bewährte Partner-Airline Sundair unter X3-Flugnummer abhebt. Insgesamt steigt damit das Angebot zur Buchungsfreigabe um mehr als 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Mit einem zweiten wöchentlichen Flug von Frankfurt nach Boa Vista und Sal verstärkt TUI fly zudem das Angebot auf die Kapverdischen Inseln. Die Inselgruppe verzeichnet derzeit ein Gästeplus von 25 Prozent und kann mit türkisfarbenem Wasser und 330 Sonnentagen im Jahr aufwarten. Zugleich weitet die TUI das Hotelportfolio kontinuierlich aus: Vor wenigen Tagen hat der erste Robinson Club auf der Insel Sal eröffnet, an dessen Wassersportstation sich die Gäste im Windsurfen, Kitesurfen, Stand-Up-Paddling und Katamaransegeln versuchen können. Zusammen mit sechs weiteren Hotels der TUI eigenen Marken RIU und TUI Blue steht einem unvergesslichen Urlaub nichts im Wege."Unsere neuen Langstreckenziele werden das große Highlight des Winterflugplans, die wir zunächst mit zwei Boeing 787 Dreamliner ansteuern werden. Aufgrund der kurzen Vorlaufzeit sind diese Flüge noch nicht buchbar. Im Teamwork mit der TUI Deutschland und den anderen TUI Airlines sind wir jedoch auf gutem Weg und werden in den kommenden Wochen ein Update zu unseren Abflughäfen und Zielgebieten liefern", verspricht Oliver Lackmann, Geschäftsführer der TUIfly GmbH.An Bord der TUI fly dürfen sich die Fluggäste auf ein vielfältiges Cateringangebot freuen: Für den großen Hunger hält das TUI fly Bistro mehrere Menüs bereit, die bis 48 Stunden vor Abflug unter www.tuifly.com/de/service/catering.html (http://www.tuifly.com/de/service/catering.html) zu attraktiven Preisen hinzugebucht werden können - dazu zählt auch die TUI fly Currywurst. Grundsätzlich sind je nach Tarif bereits Snacks und Getränke an Bord inbegriffen. Darüber hinaus steht für alle Fluggäste im TUI fly Café ein breit gefächertes Angebot an Speisen und Getränken zur Verfügung, die an Bord erworben werden können.Über TUI flyTUI fly ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der TUI Group, des weltweit führenden Touristikkonzerns mit Sitz in Hannover und Berlin. Die TUI Group betreibt neben TUI fly in Deutschland fünf weitere Fluggesellschaften in Europa mit insgesamt 150 Flugzeugen. TUI fly beförderte im vergangenen Jahr 7,9 Millionen Passagiere und fliegt für TUI und andere Reiseveranstalter zu den klassischen Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer, auf die Kanarischen Inseln, auf die Kapverden, nach Madeira und Ägypten. Die TUI fly Flotte besteht aus 39 Flugzeugen des modernen Typs Boeing 737. TUI fly bietet hohe Qualität zu fairen Preisen und steht für Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Sicherheit - daran arbeiten über 2.400 Mitarbeiter. Auch die Nachhaltigkeitsstrategie ist weiterhin auf Erfolgskurs: Die unabhängige Klimaschutzorganisation atmosfair hat TUI fly im Jahr 2018 zum wiederholten Mal als klimaeffizienteste Fluggesellschaft Deutschlands ausgezeichnet - im internationalen Wettbewerb rangiert TUI fly unter den Top 5. Tickets sind auf dem Flugportal www.tuifly.com (http://www.tuifly.com), im Reisebüro oder über das TUIfly.com Servicecenter (Tel.: 0511 2200 4321) buchbar.