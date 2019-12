Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag im Kurs weiter nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Mittag um 0,27 Prozent auf 171,11 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,21 Prozent. Das ist der höchste Stand seit etwa fünf Monaten. In Europa stiegen die Renditen durchweg an.

Der Donnerstag steht im Zeichen der Geldpolitik. In der Nacht auf Donnerstag hatte die japanische Notenbank ihren extrem lockeren Kurs bestätigt. Am Vormittag beendete die schwedische Zentralbank ihre fast fünfjährige Negativzinspolitik. Dies gilt als gewagtes Experiment, weil andere große Notenbanken wie die Europäische Zentralbank (EZB) diesen Kurs vermutlich nicht so bald einschlagen werden.

Am frühen Mittag steht die Zinsentscheidung der britischen Notenbank auf dem Programm. Es wird mit einer Fortsetzung des lockeren Kurses gerechnet. Fachleute blicken gespannt auf das Stimmverhalten im geldpolitischen Ausschuss. Wie schon im Vormonat werden Abweichler erwartet, die für eine Lockerung der Geldpolitik votieren.

Konjunkturdaten stehen dagegen nur wenige auf dem Programm. In den USA werden zwar einige Zahlen veröffentlicht, allerdings keine von gehobener Bedeutung für die Finanzmärkte./bgf/jsl/fba

