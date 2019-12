Montega macht München FIT - Fokus-Investmenttag zum Thema Nachhaltigkeit DGAP-News: Montega AG / Schlagwort(e): Konferenz Montega macht München FIT - Fokus-Investmenttag zum Thema Nachhaltigkeit 19.12.2019 / 13:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 19.12.2019 - Am 13. Februar 2020 veranstaltet Montega gemeinsam mit der SMC Small & Mid Cap Investmentbank in München den ersten Fokus-Investmenttag - FIT zum Thema Nachhaltigkeit. Das neue Konferenzkonzept bietet Unternehmen eine Plattform, die für spezifische Themen stehen bzw. einem speziellen Sektor zuzuordnen sind. Anders als bei branchenübergreifenden Konferenzen wird der Fokus damit gezielt auf ein aktuelles Kapitalmarktthema gelenkt, das über ein sehr positives Sentiment verfügt. Mit Encavis, SFC Energy, Voltabox und Wolftank-Adisa haben bereits vier Unternehmen die Teilnahme bestätigt, eine weitere Zusage steht noch aus. Damit werden insgesamt fünf Unternehmen aus dem Nachhaltigkeitssektor ihre Equity Story vor Investoren und Fachpressevertretern präsentieren und über den Tag hinweg für vertiefende 1on1-Gespräche zur Verfügung stehen. Alexander Braun, Vorstand der Montega AG, kommentiert den FIT wie folgt: "München ist seit jeher ein wichtiger Markt für Montega. Wir freuen uns umso mehr, dass wir unseren institutionellen Kunden nun erstmals eine Konferenz direkt vor Ort bieten können. Mit der SMC Investmentbank haben wir einen regional stark verankerten Partner, der mit seiner sehr erfolgreichen Impact Investing-Reihe bewiesen hat, dass themenbezogene Konzepte auf großes Interesse stoßen." Christoph Weideneder, Vorstand der SMC-Investmentbank, ergänzt: "Gerne sind wir beim Nachhaltigkeits-FIT als Partner dabei. Das Konzept passt ideal zu unserer Initiative der Impact Investing-Tage. Gutes tun und dabei Rendite zu erzielen, widerspricht sich nicht. Wir freuen uns sehr auf die Erweiterungen dieser gemeinsamen Aktivitäten in München und den Ausbau der SMC Investmentbank als Themen-Plattform." Stattfinden wird der 1. FIT in den Räumlichkeiten der Börse München. Die Kapitalmarktkonferenz ist für institutionelle Investoren und Fachpressevertreter kostenlos. Eine Anmeldung ist ab sofort unter konferenz@montega.de möglich. Über Montega Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Über SMC Die SMC Small & Mid Cap Investmentbank AG ist auf die Strukturierung und Begleitung von Finanzierungslösungen mittelständischer Unternehmen fokussiert. Im Mittelpunkt stehen dabei Transaktionen rund um Kapitalmarkt und Börse, wie z.B. Kapitalerhöhungen (mit und ohne Bezugsrecht) und IPOs sowie Anleiheemissionen/IBOs. Daneben hat sich die SMC-Bank auf die bank- und wertpapiertechnische Begleitung von börslichen Transaktionen spezialisiert wie z.B. Listings, Delistings, Downgrades, Übernahmeangebote, Umstellung Aktiengattungen, Zulassungsverfahren im regulierten Markt, Verschmelzungen und Sachkapitalerhöhungen. Die SMC-Bank ist Mitglied an allen deutschen Börsen sowie in Wien und Euronext und begleitet jährlich rund 50 Transaktionen. Presse- und Investorenkontakt Montega AG Patrick Speck Schauenburgerstraße 10 20095 Hamburg Tel.: 040/ 41111 3770 Mail: p.speck@montega.de !!! Montega ALPHA: Überrenditen auch in schwierigen Marktphasen - zur Newsletteranmeldung !!! - Ende der Pressemitteilung - +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter https://www.montega.de +++ 19.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 940307 19.12.2019 AXC0166 2019-12-19/13:04