Bonn (www.anleihencheck.de) - Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen präsentieren sich die Konjunkturdaten aus deutscher Sicht doch noch versöhnlich, so die Analysten von Postbank Research.Das ifo-Geschäftsklima habe sich im Dezember unerwartet deutlich verbessert. Mit 96,3 Punkten sei immerhin der höchste Wert seit einem halben Jahr erreicht worden. Besonders erfreulich sei vor allem die anhaltende Erholung der Erwartungskomponente. Nach drei Anstiegen in Folge liege der entsprechende Indexwert fast drei Punkte höher als im September. Dies sei ein weiteres Indiz dafür, dass die deutsche Wirtschaft im neuen Jahr auf einen moderaten Erholungskurs einschwenken dürfte. Das Verarbeitende Gewerbe befinde sich allerdings nach wie vor in einer Rezession. Wie schon zuvor der Einkaufsmanagerindex deute auch das ifo-Geschäftsklima für den entsprechenden Sektor immer noch auf Kontraktion hin. Aber auch hier hätten sich die Erwartungen im vierten Quartal von niedrigem Niveau aus deutlich verbessert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...