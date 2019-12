... der schwedischen börsenotierten Hemla AB wird es hingegen wohl in Kürze so ergehen wie den Ex-ATX-Werten Buwog und conwert: Vonovia hält bereits 95,3 Prozent und plant einen Squeeze Out plus Einstellung der Börsenotiz in Schweden. Im ohnedies nicht allzu dichten Wiener Börsengeschehen fehlen Buwog und conwert sehr.Vonovia SE ( Akt. Indikation: 46,95 /46,96, 0,27%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.12.)

Den vollständigen Artikel lesen ...