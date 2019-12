Das Fintech hat Ethan B. Schaerer engagiert, um die strategischen Geschäftsentwicklungs-, Vertriebs- und Marketinginitiativen des Unternehmens in die nächste Wachstumsphase zu führen.Zug - Die Stableton Financial AG ("Stableton"), eine europäische Plattform für alternative Anlagen, hat Ethan B. Schaerer engagiert, um die strategischen Geschäftsentwicklungs-, Vertriebs- und Marketinginitiativen des Unternehmens in die nächste Wachstumsphase zu führen. Am 1. Januar 2020 wird Schaerer neben den Stableton-Mitgründern Andreas Bezner (CEO) und Konstantin Heiermann...

Den vollständigen Artikel lesen ...