BERLIN (Dow Jones)--Die Energiewirtschaft hat wegen der rückläufigen Kohleproduktion ihre gesetzlich vorgeschriebenen Klimaziele für 2020 bereits in diesem Jahr erreicht. Der CO2-Ausstoß ist trotz steigender Stromerzeugung 2019 um 44 Prozent gegenüber 1990 gesunken, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Berlin mitteilte. Das am Mittwoch in Kraft getretene Bundes-Klimaschutzgesetz verpflichtet die Branche lediglich zu einer Minderung von 40 Prozent und das erst im kommenden Jahr.

Insgesamt lag der Ausstoß der Branche in diesem Jahr bei 260 Millionen Tonnen CO2, während das Gesetz für 2020 bis zu 280 Millionen Tonnen erlaubt. Zugleich stieg die Stromerzeugung in Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 9 Prozent auf 244 Milliarden Kilowattstunden. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Strommix stieg um 5 Prozentpunkte auf 40 Prozent. Die Verbrennung von Braun- und Steinkohle sank um je 4 Prozentpunkte auf 19 beziehungsweise 9 Prozent.

"Auf Energiewendekurs"

"Die Energiewirtschaft ist auf Energiewendekurs", erklärte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae, die diesen Posten seit 1. November innehat. Dies belege, "dass der CO2-Preis Wirkung zeigt". Die Energiewirtschaft ist bislang im europäischen Emissionshandel integriert, wo der Betrag pro Tonne derzeit bei rund 24 Euro liegt, also in etwa gleichauf mit dem ab 2021 geplanten Preis von 25 Euro in den Sektoren Verkehr und Gebäude.

Andreae forderte die Politik auf, das Kohleausstiegsgesetz rasch zu verabschieden und dabei die Empfehlungen der Kohlekommission "eins zu eins" umzusetzen. Zugleich müsse "zwingend der weitere Ausbau der Erneuerbaren Energien" vorangehen. Auch aufgrund des Einbruchs beim Windenergieausbau schätzt der Verband, dass bis 2030 jährlich etwa 3,7 Gigawatt Windkraft an Land neu zugebaut werden müssten, um das 65-Prozent-Ziel beim Strommix zu erreichen.

Die BDEW-Hauptgeschäftsführerin bezeichnete es als "Meilenstein", dass das Wirtschaftsministerium gasförmige Energieträger als langfristig notwendigen Bestandteil der Energieversorgung in Deutschland anerkenne. So erhöhte sich 2019 auch der Anteil des Erdgases um 2 Prozentpunkte auf 15 Prozent. Langfristig müsse dabei der Anteil grüner Gase stetig steigen, forderte Andreae.

BDEW-Chefin lehnt Atomkraft-Verlängerung ab

Den Vorstoß aus der Union, Kernkraftwerke in Deutschland möglicherweise länger laufen zu lassen, wies die frühere Grünen-Politikerin hingegen strikt zurück. Deutschland sei aus guten Gründen aus der Kernkraft ausgestiegen. "Wir haben keine Lösung für die Endlagerung", sagte Andreae. Es gebe weltweit kein einziges wirtschaftliches Atomkraftwerk, und auch das Sicherheitsproblem sei bislang ungelöst. "Wenn mir jemand eine ernsthafte Antwort auf diese Fragen geben kann, steige ich in diese Debatte wieder ein."

Der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Joachim Pfeiffer, hatte seine Bereitschaft dafür erklärt, auch in der Zukunft weiter Kernkraftwerke zu betreiben, um die Klimaziele zu erreichen. "An mir und an der Unionsfraktion wird es nicht scheitern", hatte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin Spiegel gesagt. Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Carsten Linnemann, hatte plädiert, wenigstens an der wissenschaftlichen Erforschung der Kernenergie festzuhalten.

